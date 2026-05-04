Konya-Ankara yolu trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerindeki yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak. Çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülecek.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde Torbalı Bağlantı Yolu DDY Köprüsü İzmir istikametinde sağ şeritteki köprü çelik derz yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışına sol şeritten izin veriliyor.
KONYA ANKARA İSTİKAMETİ KAPATILDI
Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde Gölbek Kavşağı'ndaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bursa-Balıkesir yolunun 37-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37. ve Ermenek-Mut yolunun 15-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Kaynak: AA