Konyasporlu Andzouana: “Serimiz bitti ama hedefimiz Beşiktaş maçı”

Ali Asım Erdem
Muhabir
Yhoan Andzouana, Tümosan Konyaspor'un Çaykur Rizespor karşısında aldığı yenilginin ardından değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmada sergiledikleri performansı ve maçın genel seyrini yorumladı.

Sezonun ikinci golünü attı

Rizespor karşısında takımının ikinci golünü kaydeden 29 yaşındaki sağ bek, bu sezonki gol sayısını ikiye çıkardı. Andzouana daha önce 17 Ağustos'ta oynanan Gaziantep FK maçında da gol sevinci yaşamıştı.

"İyi mücadele ettik”

Maça kadroda yapılan değişikliklerle başladıklarını belirten Andzouana, deplasmanda güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını vurguladı. Karşılaşmanın iki takım adına da dengeli geçtiğini ifade eden futbolcu, ortaya konan mücadelenin olumlu olduğunu dile getirdi.

Hedef Beşiktaş yarı finali

Serilerinin sona ermesinin hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Andzouana, takım olarak morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını belirtti. Konyaspor'un önündeki en önemli hedefin yarı finalde oynanacak Beşiktaş maçı olduğunu vurgulayan oyuncu, tüm odaklarını bu kritik karşılaşmaya çevirdiklerini ifade etti.

