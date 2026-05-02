Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig’e yükseldi

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu.

Trendyol 1. Lig'de sezonun son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Deplasmanda 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor Futbol Kulübü'nün ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.

1. Ligi ikinci sırada tamamlayan takım, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu'nu ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler'e başarılar diliyorum."

TFF'den tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), rendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

Kaynak: AA

