Taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Malatya’da, Gaziantep’ten taziye ziyareti için gelen aileyi taşıyan minibüsün yağışlı havada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Çamurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taziye ziyaretine gidenleri taşıyan Y.H. (30) idaresindeki 27 S 0004 plakalı Mercedes marka minibüs, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve banket üzerinde yan yattı.
Kazada sürücü Y.H. ile araçta bulunan A.K. (30), S.I. (65), A.A. (51), Ş.B. (76), M.Y. (66), E.Ö. (65), S.A. (69), A.S. (73), E.S. (30) ve K.G. (66) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
