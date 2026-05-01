Tartıştığı sürücüye kendisini savcı olarak tanıtan şüpheliye soruşturma
Ataşehir’de iki sürücü arasındaki park yeri tartışmasında sahte “hakim-savcı“ kartı gösteren şüpheli ile olayı cep telefonuyla kaydeden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir'de iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücülerden İ.E, diğer sürücü O.O.G'ye üzerinde "Hakim-Savcı" yazılı bir kart gösterdi.
Olay anının O.O.G. tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından, görüntüler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbar kabul edildi.
Yapılan incelemelerde, şüpheli İ.E'nin hakim veya savcı olmadığı ve gösterilen kartın sahte olduğu tespit edildi.
Başsavcılık, olaya karışan İ.E. ve O.O.G. hakkında "tehdit", "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde şüpheli İ.E'nin elindeki sahte kartı gösterdiği ve tartıştığı kişiye yönelik "Ben sana yapacağımı biliyorum." şeklinde ifadeler kullandığı anlar yer alıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”