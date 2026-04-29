Freni patlayan tır 10 araca çarptı: 1’i polis 3 kişi hayatını kaybetti 5 yaralı var
İzmir’in Bornova ilçesinde freni arızalanan tırın karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu 10 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.
Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen ve aralarında bir görevli polis aracının da bulunduğu 10 araca çarptı.
1 polis şehit oldu
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde tır sürücüsü ile 1 kişi hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından Serkan Hızlı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan 1'i ağır polis memuru toplam 5 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
