Ankara Valiliği saat vererek uyardı

Ankara Valiliği, kentin güney kesimlerinde pazar günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın saat 18.00'den itibaren kentin güney kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği aktarıldı.
Yağışların genel olarak sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 4 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00'a kadar sürmesi öngörülen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması istendi.
"Sel, su baskını ve buzlanmaya dikkat"
Açıklamada, beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı görülen bölgelerde buzlanma ve don olayı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere dikkat çekildi.
Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından söz konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiğini vurguladı.
