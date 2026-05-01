MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3 - 2 Konyaspor

Süper Lig'de 37 puanla 9. sırada bulunan Çaykur Rizespor, 32. haftanın açılış maçında 40 puanla hemen üzerinde, 8. sırada yer alan TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.
ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Ömer Faruk Turtay'ı görevlendirdi.
İşte maçtan önemli dakikalar;
Çaykur Didi Stadyumu stadındaki karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.
4' Rizespor - Ali Sowe isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Rize şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.
16' Konyaspor Gol! Jo Jin-ho takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 0-1.
18' Rizespor - Gol! Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda skora denge geliyor. Qazim Laci golün sahibi. Skor şimdi 1-1.
26' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Rizespor takımında Adedire Mebude.
27' Çaykur Didi Stadyumu stadında, Konyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
27' Konyaspor - Sarı kart gören oyuncu Jo Jin-ho
31' Rizespor - Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Loide Augusto sarı kart görüyor.
40' Ofsayt! Çaykur Didi Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Rizespor takımı oldu.
44' Rizespor- Ali Sowe şutunu çekiyor ancak isabet yok.
45'+2 Maçın hakemi Omer Faruk Turtay, Konyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
İLK YARI SONUCU ÇAYKUR RİZESPOR 1 - 1 KONYASPOR
51' Ofsayt! Omer Faruk Turtay Konyaspor aleyhine ofsayt kararı veriyor.
58' Rizespor Golde asisti yapan oyuncu Qazim Laci.
58' Rizespor Gol! Ev sahibi takım skoru 2-1 yapan golü Adedire Mebude ile buldu.
62' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında giren oyuncu Enis Bardhi, çıkan oyuncu Kazeem Olaigbe.
62' Konyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Rayyan Baniya, çıkan oyuncu Uğurcan Yazgılı.
63' Konyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Marko Jevtovic, çıkan oyuncu Diogo Goncalves.
65' Gol! Rizespor farkı açıyor. Çaykur Didi Stadyumu stadında golü atan oyuncu Loide Augusto. 3-1.
68' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Konyaspor takımında şutu çeken oyuncu Jo Jin-ho.
71' Rizespor takımı golü bulabilirdi ama Casper Hojer çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
72' Oyuncu değişikliği! Çaykur Didi Stadyumu stadında oynanan maçta Konyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Ismail Esat Buga, sahayı terk eden oyuncu Yasir Subaşı.
72' Oyuncu değişikliği! Rizespor için oyuncu değişikliği. Taylan Antalyalı çıkan oyuncu, Giannis Papanikolaou giren oyuncu.
75' Konyaspor Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Yhoan Andzouana.
77' Konyaspor Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Sander Svendsen.
80' Konyaspor takımı sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Riechedly Bazoer . Yerine sahaya giren oyuncu Eren Cemali Yagmur.
81' Oyuncu değişikliği! Recep Ucar oyuncu değişikliğine gidiyor. Çaykur Didi Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Emir Ortakaya, çıkan oyuncu Samet Akaydın.
81' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Ibrahim Olawoyin, oyuna giren oyuncu Halil Dervişoğlu.
83' Konyaspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Sander Svendsen.
88' Oyuncu değişikliği! Rizespor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Muhamed Buljubasic , çıkan oyuncu Ali Sowe.
89' Sarı kart! Omer Faruk Turtay elini cebine attı ve sarı kartını Konyaspor takımının oyuncusu Enis Bardhi için kullandı.
89' Gol! Konyaspor farkı bire indiren golü Yhoan Andzouana ile buldu. 3-2.
89' Konyaspor Eren Cemali Yagmur asisti yapan oyuncu.
90'+1 Konyaspor Yhoan Andzouana şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.
Ve maç az önce sona erdi. Maçın skoru 3-2.