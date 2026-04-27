En uzun seri Konyaspor’un! 9 maç üst üste

2025-2026 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Tümosan Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde adeta yeniden ayağa kalktı. "Anadolu Kartalı” son haftalarda sergilediği performansla hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda dikkat çekiyor.

Yenilmezlik serisi dikkat çekiyor

Yeşil-beyazlı ekip, son haftalarda aldığı istikrarlı sonuçlarla çıkışa geçti. Ligde ve kupada üst üste puanlar toplayan Konyaspor, son 9 maçında yenilgi yüzü görmeyerek önemli bir seri yakaladı.

Üst üste puanlar!

Tümosan Konyaspor, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. 6 maçtır bileği bükülmeyen Konyaspor, 8 maçtır kaybetmeyen Trabzonsporlu sahasında 2-1 yenerek seriyi 9'a yükseltti.

Kupada ve Ligde istikrarlı performans

Son 6 maçtır mağlubiyet yaşamayan Konyaspor, hem ligde hem de kupada istikrarlı bir grafik çiziyor. Takımın yükselen formu, taraftarlara sezonun geri kalanı için umut verdi.

İlhan Palut yönetiminde yükseliş!

Teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesinin ardından takımın oyun disiplininde ve skor üretkenliğinde gözle görülür bir artış yaşandı. 

İşte Konyaspor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi;

Eyüpspor 0-1 Konyaspor (Türkiye Kupası)

Konyaspor 1-1 Kasımpaşa 

Kocaelispor 1-2 Konyaspor 

Konyaspor 1-0 Gençlerbirliği 

Samsunspor 2-2 Konyaspor 

Konyaspor 3-0 Karagümrük 

Antalyaspor 0-2 Konyaspor 

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

Konyaspor 2-1 Trabzonspor

 

