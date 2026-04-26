Karapınar Esnafspor U15’te şampiyonluğa ulaştı

Karapınar Esnafspor, Konya Amatör Küme 2025-2026 Futbol Sezonu Nihat Altıntepe U15 Ligi B Grubu'nda başarılı bir performans sergileyerek sezonu lider olarak tamamladı.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BİLETİNİ KAZANDILAR
Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte Karapınar temsilcisi, U15 Türkiye Şampiyonası'nda Konya'yı temsil etme hakkını da kazandı. Takımın grup boyunca gösterdiği istikrarlı performans dikkat çekti.
KUPA TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ
Şampiyonluk kupası, Mehmet Oktut Sahası'nda düzenlenen törenle Karapınar Esnafspor'a verildi. Kupayı Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Hatipoğlu ve Necip Yılmaz takdim etti.
(Ali Asım Erdem)