Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalistler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri gerçekleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatmalarda 1-0'lık skorla eleyen TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0'la geçen Natura Dünyası Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor'u 3-1'lik skorla saf dışı bırakan Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık galibiyetle kupa dışına iten Beşiktaş, adlarını yarı finale yazdırdı.
Bu sonuçların ardından yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri oluştu.
Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle Beşiktaş-Konyaspor müsabakası, 5-6 veya 7 Mayıs'tan birinde oynanacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak.
Tek maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakasını kazanan takım, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak finale yükselecek.
