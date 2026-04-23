Konyaspor-Trabzonspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak.
BİLET FİYATLARINA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Yeşil-beyazlı kulüp, son haftalarda iç saha maçlarının biletlerini 42 TL'den satışa çıkarırken, Trabzonspor karşılaşması için fiyatlarda ciddi artışa gidildi. Bu önemli mücadelede bilet fiyatları 500 TL ile 2000 TL arasında değişiklik gösteriyor.
MİSAFİR TRİBÜN FİYATI BELLİ OLDU
Karşılaşmada deplasman ekibi Trabzonspor taraftarlarına ayrılan misafir tribün bilet fiyatı ise 650 TL olarak açıklandı. Yoğun ilgi görmesi beklenen mücadelede tribünlerin büyük ölçüde dolması öngörülüyor.
