Hadim bölgesi Aladağ ligi başlıyor!

Hadim'de sporseverlerin merakla beklediği Aladağ Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Bölgenin futbol tutkunlarını bir araya getiren organizasyonun 3. sezonu, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Yerel takımların kıyasıya mücadele edeceği ligde, rekabetin yanı sıra dostluk ruhunun da ön planda olması bekleniyor. Yeni sezonda takımlar, hem şampiyonluk için ter dökecek hem de futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.
Karşılaşmalar, her hafta Pazartesi ve Salı günleri saat 20.00'de, Meram Çomaklı Halı Saha tesislerinde oynanacak. Organizasyon, bölgedeki amatör futbolun gelişimine katkı sağlamayı hedeflerken, sporseverleri de tribünlere çekmeye hazırlanıyor.
Yetkililer, tüm futbolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ederek, yeni sezonun centilmence ve çekişmeli geçmesini temenni etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”