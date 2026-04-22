Hadim bölgesi Aladağ ligi başlıyor!

Hadim'de sporseverlerin merakla beklediği Aladağ Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Bölgenin futbol tutkunlarını bir araya getiren organizasyonun 3. sezonu, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Yerel takımların kıyasıya mücadele edeceği ligde, rekabetin yanı sıra dostluk ruhunun da ön planda olması bekleniyor. Yeni sezonda takımlar, hem şampiyonluk için ter dökecek hem de futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Karşılaşmalar, her hafta Pazartesi ve Salı günleri saat 20.00'de, Meram Çomaklı Halı Saha tesislerinde oynanacak. Organizasyon, bölgedeki amatör futbolun gelişimine katkı sağlamayı hedeflerken, sporseverleri de tribünlere çekmeye hazırlanıyor.

Yetkililer, tüm futbolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ederek, yeni sezonun centilmence ve çekişmeli geçmesini temenni etti.

(Cumali Özer)