VİAD Genel Başkanı Atilla Sinacı’dan 23 Nisan Mesajı

Vizyoner İş Adamları Derneği (VİAD) Genel Başkanı Atilla Sinacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sinacı, ulusal egemenlik ile çocuk bayramının bir arada kutlanmasının güçlü nesiller yetiştirme hedefinin en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Milli Egemenliğin Anlamı ve Tarihi Önemi

Başkan Sinacı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece bir bayram değil; milletimizin iradesinin, bağımsızlığının ve geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın en anlamlı ve en güçlü ifadesidir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu tüm dünyaya kararlılıkla ilan edilmiş; bu tarihi gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilerek geleceğe duyulan güven en güçlü ve en kalıcı şekilde ortaya konmuştur.” dedi.

İş Dünyasının Sorumluluğu ve Çocukların Önemi

İş dünyasının yalnızca ekonomik değer üretmekle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Sinacı, "Bugün bizler, iş dünyasının temsilcileri olarak yalnızca ekonomik değer üretmekle değil; aynı zamanda geleceği inşa edecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak gibi önemli bir sorumluluğu da taşımaktayız. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız sadece yarının büyükleri değil, aynı zamanda yarının vicdanı, aklı ve karakterinin en güçlü teminatıdır. Bu bilinçle; çocuklarımızın sadece akademik olarak değil, ruhsal ve bedensel olarak da sağlıklı, dengeli ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için daha fazla çaba göstermek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Geleceğin Nesilleri ve Ortak Sorumluluk

Sinacı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: "Onların milli ve manevi değerlerle donanmış, adil bir paylaşımı önceleyebilecek, paylaşılmış zenginliğin erdemiyle içselleştirmiş, ahlaki duruşu güçlü, vicdan sahibi, merhametli, adaletli ve her canlıya saygı duyan bireyler olmaları en büyük hedefimiz olmalıdır. Aynı zamanda bilimi önceleyen, sorgulayan, üreten, farklılıklara saygı gösteren ve birlikte yaşam kültürünü benimseyen bir nesil yetiştirmek; sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek için vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Çünkü güçlü toplumlar, yalnızca bilgiyle değil; aynı zamanda değerle, ahlakla ve ortak sorumluluk bilinciyle ayakta kalır ve geleceğe güvenle yürür. Bizlere düşen görev; ifsat eden değil inşa eden, ayrıştıran değil birleştiren, tüketen değil üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak ve bu bilinçle hareket etmektir. Çocuklarımızın hayallerine alan açmak, onların potansiyellerini ortaya çıkaracak fırsatlar sunmak ve her koşulda yanlarında olmak, hepimizin ortak ve ertelenemez görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda emeği geçen tüm devlet adamlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor; başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız olmak üzere, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milli egemenliğimizin ışığında daha adil, daha güçlü ve daha umut dolu bir yarın için sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

