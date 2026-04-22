Konya’da TÜİK personeline Protokol ve Bilgi Yönetimi semineri verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü personeline yönelik “Kamusal Yaşamda Protokol ve Nezaket Kuralları” ile “Bilgi ve Belge Yönetimi” başlıklı eğitim semineri gerçekleştirildi.

TÜİK'in 100. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen seminer, TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'un açılış konuşmalarıyla başladı. Muammer Kubaloğlu, bu tür eğitimlerin kurum içi iletişimi güçlendirdiğini, kurumsal kültürü pekiştirdiğini ve çalışanların kişisel gelişimine katkı sunduğunu belirterek İletişim Başkanlığına teşekkür etti. İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ise İletişim Başkanlığı olarak yalnızca basın mensuplarına değil, kamu personeline yönelik de mesleki gelişim eğitimleri düzenlediklerini ifade etti. Bu eğitimlerin, personelin hem mesleki hem de entelektüel kapasitesini artırdığını vurguladı.

Program kapsamında İletişim Başkanlığının tanıtım filmi izletilirken, ardından İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü H. Rahmi Dalmaç, "Kamusal Yaşamda Protokol ve Nezaket Kuralları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

H. Rahmi Dalmaç sunumunda; protokolün tanımı ve amacı, protokol türleri, temsil kuralları, karşılama ve uğurlama süreçleri, iletişim ve hitap biçimleri, makam ve bayrak protokolü, toplantı ve taşıt düzeni, kıyafet kuralları, beden dili, tokalaşma, ziyaret ve davetler ile kamu kurumlarında ast-üst ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

Programın devamında İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü Uzmanı Cansu Açıkgöz Beysel, "Bilgi ve Belge Yönetimi” konulu sunum gerçekleştirdi. Beysel sunumunda; bilginin tanımı, kurumsal bilgi yönetimi, bilginin yaşam döngüsü ve türleri, bilgi yönetimi araçları, insan faktörünün rolü, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, örnek uygulamalar ile yapay zekâ destekli bilgi yönetimi konularında katılımcılara bilgi verdi.

(Bekir Turan)