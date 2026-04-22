Özgür Pazarcı: 23 Nisan Milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 106. Yıldönümünde bir kutlama mesajı yayımlayan Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı, 23 Nisan’ın Milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umut olduğunu ifade etti.

Özgür Pazarcı 23 Nisan kutlama mesajının devamında 23 Nisan'ın, ülkemizin milli egemenliğinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından birisi olduğunu belirterek, "23 Nisan, ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturuyor. Aynı zamanda, ülkemizin bağımsızlığa olan aşkının yanında başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olmuş, milli iradenin gerçekleştirilmesi yolunda emsal olmuştur.

"Türkiye Büyük Millet Meclis'imiz, mazlum milletlere ışık, rehber ve örnek oldu''

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Gazi Meclis'imiz bundan 106 yıl önce, 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldı. Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı Yöneten Türkiye Büyük Millet Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık, rehber ve örnek oldu. Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı ‘Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti.

23 Nisan, Milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Ülkemizin yarınlarını imar edecek, Cumhuriyetimiz ve değerlerine sahip çıkacak çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktan Yöntem Eğitim Kurumları olarak büyük bir mutluluk duymaktayız. Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Çocuklarımızı bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere Türk Milletinin Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutluyoruz” dedi.  

 

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER