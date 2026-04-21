ROBOFEST Konya umut veriyor! Yarınlar emin ellerde

Samet Kuyrukcu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında çok özel çalışmalar yürütülüyor. TEKNOFEST bu işin markası olsa da yerelde de büyük işler yapılıyor. Karatay Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ROBOFEST Konya, gençlerin potansiyelini yükseltebilecekleri güzel bir sahne haline geldi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi bu günlerde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Robofest, bilim ve teknolojiye meraklı beyinleri buluşturdu.

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN KALBİ KONYA'DA ATIYOR!

2019 yılında başlatılan RoboKaratay Projesi'nin devamı niteliğindeki Konya Robofest kapılarını açtı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi bahçesine stantlar kurulurken içerde yarışmalar düzenleniyor. Öğrencilerin otonom araçlar, bilim ve yeni teknolojiyle ortaya koydukları projeler görenleri şaşırtıyor.   

3 NESİL TEK HEDEF!

Etkinlik alanına girer girmez ziyaretçileri hemen stantlar karşılıyor. Biraz gezince stantlardaki görevliler arasındaki yaş farkı dikkat çekiyor. Ortaokul öğrencileri, liseliler ve üniversite gençliği aynı alanı aynı amaçla kullanıyor. Yaşları ne olursa olsun hepsi Türkiye'nin ve insanlığın yararına kullanılabilecek bir çalışma ortaya koymanın derdindeler ve çok ciddiler… Hayvancılıktan sağlığa, bugünün meselelerinden uzay çağına kadar her alanla ilgili düşünen, mevcut yada oluşabilecek sorunlara çözüm üretmeye çalışan öğrenciler ışıl ışıl parlıyor.  

YARIŞMACILAR KÜÇÜK REKABET BÜYÜK

10 Bin kişi kapasiteli salonda düzenlenen yarışmalar büyük heyecana sahne oluyor. 13 farklı kategoride 917 ekip burada mücadele ediyor. 1580 öğrenci ve danışman eğitimci bu yarışın içinde yer alıyor. Öğrencilerin robotik ve teknoloji alanındaki becerilerini sergiledikleri bu yarışlardaki rekabet her geçen yıl biraz daha büyüyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR DESTEĞİ

Sadece öğrenciler değil, kamu ve özel sektörden teknoloji firmalarının da stantları var. Polis, jandarma ve AFAD gibi kurumlar ekipman ve araçlarını tanıtırken, firmalar da öğrencilerin ilham alabileceği ürünleri stantlara taşıdı. Festival havasında geçen etkinlikte eğlence alanları, ikramlar ve satış araçları da bulunuyor.

ROBOFEST YOLUNA BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Robofest Konya, önü açık ve kapsamı daha da büyüyebilecek bir etkinlik olarak görülüyor. Karatay Belediyesi, öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini doğru yönlendirmek adına çok önemli bir misyon yüklenmiş durumda… Öyle ki ROBOFEST Konya, ziyaretçilerine umut veriyor. Bu özel çalışmaların meyvesi yakında alınacak, Türkiye çok daha güzel yarınlara bu gençlikle ulaşacaktır.

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

