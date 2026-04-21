Konya’da toplu ulaşıma maç ayarı! Konyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi toplu ulaşımda düzenleme

Konyaspor - Fenerbahçe maçı nedeniyle şehir içi toplu ulaşımda önemli düzenlemelere gidildi. Konya AKOM tarafından yapılan duyuruya göre, bugün saat 20.30'da oynanacak karşılaşma öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğa karşı ek önlemler alındı.
TRAMVAY HATLARINA EK SEFERLER
Yetkililer, özellikle stadyum çevresi ve ana ulaşım hatlarında yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla tramvay seferlerinin artırıldığını açıkladı. Maç saatine yakın zaman diliminde ve karşılaşma bitiminde ek seferlerle vatandaşların ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.
YOĞUN SAATLER İÇİN UYARI
Konya AKOM, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına yoğunluk yaşanması beklenen saatlerde alternatif ulaşım planlarını değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle maç çıkışı saatlerinde toplu taşımada yoğunluk oluşabileceği ifade edildi.
VATANDAŞLARA PLANLAMA ÇAĞRISI
Yetkililer, toplu ulaşımı kullanacak vatandaşların seyahat saatlerini önceden planlamalarının önemine dikkat çekerek, yapılan düzenlemelerin şehir içi ulaşımın daha düzenli işlemesi için hayata geçirildiğini belirtti.
(Cumali Özer)