23 Nisan İstanbul’da ulaşım kararı: Metro, İETT, metrobüs, vapur hepsini kapsıyor | Metro, metrobüs, İETT 23 Nisan’da bedava mı?
Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği haber geldi. Yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul’da ulaşım tamamen ücretsiz olacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, İstanbul'da yaşayan milyonları sevindiren haber Resmi Gazete'den geldi.
3 Nisan 2026 Perşembe günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Halkalı-Bahçeşehir gibi dev raylı sistem hatlarında geçişler yarın ücretsiz olarak sağlanacak.
Peki, diğer hatlar ücretsiz olacak mı? Metro, metrobüs, İETT 23 Nisan'da bedava mı?
23 NİSAN'DA TOPLU ULAŞIM KARARI
Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay hatlarının yanı sıra Şehir Hatları vapurlarının da dahil edildiği ücretsiz ulaşım kararı resmen duyuruldu.
İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm ulaşım araçları 23 Nisan günü boyunca ücretsiz hizmet verecek
