2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?

2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanırken, bayram planı yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Özellikle tatil süresinin uzayıp uzamayacağı ve bayramın hangi günlere denk geldiği merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı hangi tarihte başlayacak, ne zaman kutlanacak? Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı için tatil planları şimdiden gündemde. Peki, Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün sürecek? Kurban Bayramı ne zaman​? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Bayramın başlangıcı ve bitiş tarihleri şu şekildedir: Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın, idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarılabileceği konuşulsa da, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!