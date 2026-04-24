Belekler Mahallesi’nde hububat üreticilerine yerinde destek

Ilgın ilçesine bağlı Belekler Mahallesi'nde hububat ekili alanlarda üreticilere yönelik teknik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında çiftçilerle birlikte stres giderici besin elementi uygulaması yapılarak bitkilerin gelişim durumu yerinde incelendi.
Uzman ekipler tarafından yürütülen incelemelerde, hububat üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik önemli başlıklar ele alındı. Özellikle sulama yönetimi ve sezonluk su ihtiyacı konusunda üreticilere detaylı bilgiler aktarıldı.
Ayrıca, üreticinin sezon sonuna kadar uygulayabileceği kapsamlı bir gübreleme programı hazırlanarak çiftçiye sunuldu. Yapılan bu çalışmalarla, bölgedeki tarımsal üretimin daha bilinçli ve verimli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.
(Ali Asım Erdem)