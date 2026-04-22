En güzel 23 Nisan mesajları | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 2026 mesajları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir kez daha geldi. Yakın zamanda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından ülke genelinde süren yas nedeniyle, bu anlamlı gün bu yıl hüzünle karşılanıyor. Hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmen Ayla Kara, derin bir özlem ve üzüntüyle anılıyor. Bu özel günde vatandaşlar, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan ve onların ne kadar kıymetli olduğunu ifade eden 23 Nisan mesajlarını araştırıyor. Ayrıca güne anlam katan Mustafa Kemal Atatürk sözleri de yoğun ilgi görüyor. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için resimli mesajlar ve anlamlı sözler…
Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl yaşanan okul saldırılarının gölgesinde daha hüzünlü bir atmosferde karşılanıyor. Buna rağmen, böylesine anlamlı bir günün özellikle çocuklar için öneminin unutulmaması gerektiği vurgulanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün kapsamında, resimli sözler ve 23 Nisan mesajları yine yoğun ilgi görüyor. İşte en güzel, anlamlı ve değerli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile resimli sözler…
23 NİSAN MESAJLARI
"Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan kutlu olsun! Çocukların neşesinin tüm dünyayı sardığı, barış dolu yarınlar dilerim."
"İçindeki çocuğu hiç kaybetmeyenlerin ve geleceği inşa edecek olan miniklerin bayramı kutlu olsun. 23 Nisan neşeniz daim olsun!"
"Egemenlik milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
"Geleceğin ışığı çocuklarımıza selam olsun. Bayramımız kutlu olsun!
23 Nisan, çocukların gülüşüyle aydınlanan yarınlarımızın bayramıdır.
Geleceğin ışığı çocuklarımıza selam olsun. Bayramımız kutlu olsun! ✨"
"Atatürk'ün çocuklara armağanı, milletimizin en gururlu günü: 23 Nisan kutlu olsun!"
