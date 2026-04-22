23 Nisan’da hastaneler açık mı, tatil mi? 23 Nisan yarın sağlık ocakları (aile hekimleri) hizmet veriyor mu, kapalı mı çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerinde de değişiklik yaşanıyor. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar, mağduriyet yaşamamak için 23 Nisan’da hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan’da aile hekimleri ve hastaneler hizmet veriyor mu, açık mı kapalı mı? Yarın sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hastanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muayene olmak ya da ilaç yazdırmak isteyenler, 23 Nisan'da hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma durumunu araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastane poliklinikleri açık mı, tatil mi? Yarın aile hekimleri hizmet veriyor mu? İşte tüm detaylar… 23 NİSAN AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan Salı günü, ülke genelindeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) resmi tatil nedeniyle tam gün kapalı olacak. Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 23 Nisan için randevu oluşturamayacak. Sağlık ocakları ise 24 Nisan sabahından itibaren yeniden normal çalışma düzenine dönecek. 23 NİSAN HASTANELER TATİL Mİ? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle hastanelerdeki genel poliklinik hizmetleri 23 Nisan günü verilmez. Bununla birlikte hastanelerin acil servisleri, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek. Kaynak: Haber Merkezi

