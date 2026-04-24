Bozkır’da miniklerden doğaya anlamlı katkı

Bozkır ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri tarafından çevre bilincini artırmaya yönelik fidan dikme etkinliği düzenlendi. Bozkır Bimder Ali ve Raziye Şen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öncülüğünde gerçekleştirilen program, doğaya duyarlılık kazandırmayı hedefledi.
Etkinlikte minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde fidanları toprakla buluşturdu. Doğayla iç içe keyifli anlar yaşayan çocuklar, hem öğrenmenin hem de üretmenin mutluluğunu yaşadı.
Geleceğe yeşil bir miras bırakma bilincinin aşılandığı etkinlikte, dikilen her bir fidan çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Program, doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.
(Ali Asım Erdem)