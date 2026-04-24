Konya’da çocuklara “SERAFEST’’ müjdesi! 4 gün sürecek

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi tarafından çocuklarda bitki bilimi, sürdürülebilir tarım, biyoteknoloji ile su ve toprak yönetimi gibi alanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla SERAFEST düzenleniyor. 26 Nisan Pazar gününe kadar Konya Bilim Merkezi’nde 10.00-17.00 saatleri arasında yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte bilimsel süreçleri doğrudan deneyimleme fırsatı buluyor.

Konya Bilim Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek etkinlik, doğa, tarım ve bilimi ortak bir zeminde buluşturarak katılımcılara uygulamaya dayalı ve disiplinler arası bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Festival kapsamında çocuklar, aileleriyle birlikte katıldıkları atölye çalışmaları, bilimsel etkinlikler ve sergiler aracılığıyla bitki bilimi, sürdürülebilir tarım, biyoteknoloji ile su ve toprak yönetimi gibi alanlarda hem bilgi ediniyor hem de farkındalık kazanıyor.

Etkinlik süresince katılımcılar, bilimsel süreçleri doğrudan deneyimleme fırsatı bulurken, bilimin günlük yaşamla olan ilişkisini keşfediyor ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirme imkânı elde ediyor.

SERAFEST aynı zamanda doğa ile uyumlu yaşam anlayışını destekleyen bir bilinç oluşturmayı hedeflerken; eğlenceli ve etkileşimli içerikleriyle her yaştan bireyin bilimle bağ kurmasını ve öğrenme sürecinden keyif almasını amaçlıyor.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Etkinliğe katılan çocuklar Konya Bilim Merkezi'ni çok sevdiklerini belirterek, eğlenceli ve eğitici bilimsel çalışmalara katıldıkları için de çok mutlu olduklarını ifade etti.

SERAFEST, 26 Nisan Pazar gününe kadar Konya Bilim Merkezi'nde 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.





