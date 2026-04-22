ROBOFEST Konya büyük coşkuyla tamamlandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kılıçarslan Borsa İstanbul MTAL iş birliğinde düzenlenen ROBOFEST Konya, yoğun katılımla tamamlandı.

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan organizasyonda, yüzlerce öğrenci geliştirdikleri projelerle bilgi ve becerilerini sergiledi. Üç gün süren yarışmalarda gençler, kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya yarıştı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, teknoloji ve inovasyonun buluşma noktası olurken, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 13 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda 917 robot sahaya çıktı. 126 okuldan bin 580 öğrencinin katıldığı organizasyonda 357 öğretmen de öğrencilere rehberlik etti. Protokol üyeleri, ödül töreni öncesinde yarışma alanında öğrencilerin hazırladığı robotları inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.

"ROBOFEST Konya bir gelecek yürüyüşüdür"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ROBOFEST Konya'nın final programında yaptığı konuşmada gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin teknoloji vizyonu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Kılca, "2019 yılında başlattığımız ROBOKARATAY projesinin doğal bir devamı olarak doğan Konya ROBOFEST artık sadece bir yarışma değil, bir fikir hareketidir, bir gelecek yürüyüşüdür. Bugün burada gördüğümüz tablo aslında bir festivalden daha fazlası. Bu bir neslin ‘Ben de varım' deme iradesidir" dedi.

"Türkiye'nin ortaya koyduğu milli teknoloji hamlesi artık sadece bir hedef değil, somut başarılarla büyüyen bir gelecektir"

Konya ROBOFEST'İN başlangıcında kurdukları hayallerin burada projelere, heyecana ve başarı hikayelerine dönüştüğüne şahitlik ettiklerini belirten Başkan Kılca, "Günlerce süren yarışmalar, atölyeler, sergiler ve etkinlikler sadece bir organizasyon değil adeta bir gelecek provasıydı. Sevgili gençler bu süreçte ortaya koyduğunuz emek, azim ve cesaret bizlere bir kez daha gösterdi ki sizler sadece teknolojiyi kullanan değil, onu şekillendiren bir nesilsiniz. Burada birinciler, dereceler, ödüller var. Ama şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki bu festivalin asıl kazananı üretme cesareti gösteren herkes olmuştur. Çünkü burada bir fikir projeye dönüştü. Bir hayat somutlaştı. Bu bir merak geleceğe yön verdi. Konya ROBOFEST tam da bu yüzden var. Sadece yarışın diye değil, düşünün diye, sadece kazanın diye değil, üretin diye. Burada kaybeden yok. Çünkü her deneme bir öğrenme, her hata bir tecrübe, her proje geleceğe atılmış bir imzadır. Bugün dünyada rekabet bilgiyle, teknolojiyle ve vizyonla şekilleniyor. Türkiye'nin ortaya koyduğu milli teknoloji hamlesi artık sadece bir hedef değil, somut başarılarla büyüyen bir gelecektir. Ve biz çok iyi biliyoruz ki bu başarının asıl mimarları bugün burada olan sizlersiniz. Belki bugün burada bir robot yarıştırdınız. Ama yarın dünyaya yön veren teknolojilerin altında sizlerin imzası olacak. Belki bugün bir kod yazdınız ama yarın milyonların hayatına dokunan sistemleri siz kuracaksınız" diye konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ROBOFEST Konya'nın öğrencileri geleceğin robotik ve kodlama teknolojilerine hazırlayan önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, organizasyonun gençlerin teknolojiye olan ilgisini ortaya koyan önemli bir platform olduğunu belirtti.

Konya Valisi İbrahim Akın ise ROBOFEST Konya'nın gençlerin hayal gücünü somut üretime dönüştürdüğü önemli bir platform olduğunu belirterek, organizasyonun öğrenme, üretme ve birlikte başarma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Konuşmalarının ardından üç gün süren Karatay Robot Yarışması'nda 13 farklı kategoride dereceye giren öğrenciler ile eğitmenlere ödülleri takdim edildi. Program, ödül töreninin ardından sona erdi.

Karatay Robot Yarışması final programına; Konya Valisi İbrahim Akın, protokol mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA