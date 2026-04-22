Afyon’da kayboldu Konya’da bulundu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi'nde günlerdir kayıp olarak aranan 51 yaşındaki zihinsel engelli İbrahim Yener'den sevindiren haber geldi. Yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan Yener, en son görüldüğü Konya'da bulunarak sağ salim ailesine teslim edildi.

KAYIP İHBARIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde annesi Sultan Yener ile birlikte yaşayan İbrahim Yener, 15 Nisan günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Akşam saatlerinde oğlundan haber alamayan anne Sultan Yener, durumu emniyet ekiplerine bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

KONYA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU

Yapılan araştırmalar sonucunda İbrahim Yener'in daha önce de zaman zaman ablasını ziyaret etmek için Konya'ya gittiği öğrenildi. Bu bilgi doğrultusunda aramalar Konya'da yoğunlaştırıldı. Yener'in son olarak şehirlerarası otobüs terminali çevresinde görüldüğü tespit edildi.

OTAGAR ÇEVRESİNDE BULUNDU

Çalışmaların ardından İbrahim Yener, Konya'daki otogar çevresinde dolaşırken polis ekipleri tarafından bulundu. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Emniyet ekiplerimizin çalışması sonucu Konya'ya gittiği tespit edildi. Bugün otogarda bulunarak ilçemize getirildi ve sağ salim annesine teslim edildi” açıklamasında bulundu.

ANNESİNE SAĞ SALİM TESLİM EDİLDİ

Yetkililer, Yener'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirtti. Oğlunun hayatından endişe eden anne Sultan Yener ise günler süren bekleyişin ardından gelen iyi haberle büyük sevinç yaşadı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

