Son düdük çaldı! Konyaspor yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya geldi.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Kupada C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu ikinci sırada tamamladı. Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederken diğer rakiplerini mağlup ederek 9 puan topladı.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK!

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetti. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar üstlendi. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan oldu.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI 3 EKSİK İLE OYNANACAK

Fenerbahçe'de oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio ve Dorgeles Nene, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

MAÇTAN DAKİKALAR;

9' Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Marko Jevtovic'in ö direkte yaptığı kafa vuruşunda Matteo Guendouzi'ye çarpan top yön değiştirip kornere gidiyor.

13' Marko Jevtovic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği yerden şutunda top yandan auta çıkıyor.

20' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında kalesinden çıkan Bahadır Han Güngördü topun sahibi oluyor.

28' Ederson'un kaleden defansın arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

37' Dönen topta, Marko Jevtovic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top farklı bir biçimde kalenin üstünden auta çıkıyor.

42' Levent Mercan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında İsmail Yüksek'in ceza sahası çizgisinden yaptığı kafa vuruşu etkisiz gidiyor ve top farklı bir biçimde yandan auta gidiyor.

Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

46' Ozan Ergün ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Tümosan Konyaspor başlıyor.

56' Fenerbahçe'de birinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İsmail Yüksek oyundan çıkarken, Fred yerine giren isim oluyor.

65' Tümosan Konyaspor'da birinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jackson Muleka oyundan çıkarken, Blaz Kramer yerine giren isim oluyor.

70' Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaşıyor. Nelson Semedo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkteAdil Demirbağ'ın uzaklaştırmak istediği kafa vuruşunda Milan Skriniar'ın göğsüne çarpan top bir anda altıpasta Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kalıyor. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu'nun sert vuruşunda top üstten auta gidiyor.

85' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topta oluşan karambolde Adil Demirbağ'ın Fred'e yaptığı müdahale sonrası hakem faul düdüğünü çalıyor.

90' Tümosan Konyaspor savunmasının az adamla yakalandığı Fenerbahçe hücumunda Fred iki rakibinin kendisini faul ile durdurmak istemesine rağmen devam ettiği pozisyonda ceza sahası yayından kaleye gönderdiği yerden sert plase vuruşu kaleci Bahadır Han Güngördü'de kalıyor.

99' Tümosan Konyaspor'da beşinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Melih İbrahimoğlu oyundan çıkarken, Sander Svendsen yerine giren isim oluyor.

105' Müsabakanın birinci uzatma devresinin oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

109' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Fred'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Marko Jevtovic topu uzaklaştırmayı başarıyor.

114' Adil Demirbağ'ın sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

120' GOOOLLL!!! Tümosan Konyaspor Marko Jevtovic'in penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.

SON DÜDÜK ÇALDI! KONYASPOR YARI FİNALE YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı gole çevirerek yarı finale yükseldi.

(Berna Ata)