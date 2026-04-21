Konyaspor’un Ozan Ergün karnesi nasıl?

Bekir Turan
İnternet editörü

Tümosan Konyaspor, İstanbul bölgesi hakemi Ozan Ergün yönetiminde bugüne kadar 5 maça çıktı. Anadolu Kartalı bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Konyaspor, bu süreçte geçen sezon sahasında Trabzonspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Türkiye Kupası'nda İskenderunspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

BU SEZONKİ MAÇLAR VE KART SAYISI

Bu sezon Ozan Ergün'ün yönettiği maçlarda Konyaspor, Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-0, deplasmanda ise Fenerbahçe'ye 4-0 kaybetti.

Ergün'ün yönettiği bu karşılaşmalarda Konyasporlu futbolcular toplam 11 sarı kart gördü.

FENERBAHÇE'NİN OZAN ERGÜN PERFORMANSI

Fenerbahçe ise 34 yaşındaki hakemin düdük çaldığı 6 maçın tamamını kazandı.

Ozan Ergün, bu sezon Süper Lig'de 13, 1. Lig'de ise 8 karşılaşmada görev aldı.

