Konya’nın bu ilçesinde sağanak gece boyu yağdı! Mısır ve pancar tarlaları bu hale geldi

Konya’nın Karapınar ilçesinde gece boyunca etkili olan yağış, birçok bölgede sele dönüştü. İlçenin farklı noktalarında etkisini gösteren yağış nedeniyle özellikle mısır ve şeker pancarı ekili alanların su altında kaldığı bildirildi.
Gece boyunca devam eden yağışın ardından bazı tarım arazilerinde ciddi zarar meydana geldi. Su altında kalan tarlalarda mısır ve şeker pancarı üreticileri zor anlar yaşadı.
İlçedeki çiftçilerden İbrahim Kolay, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:
"Yağan şiddetli yağmurdan dolayı tarlalarımız zarar gördü. Mısırlar yan yattı, damlama sulama sistemleri yerlerinden çıktı ve dağıldı. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi.”
Çiftçiler hasarı gidermeye çalışıyor
Yağışın ardından Karapınar'daki üreticiler, tarlalarında dağılmış damlama sulama sistemlerini yeniden kurmak ve zarar gören alanları toparlamak için çalışma başlattı.
Bölgedeki çiftçiler, oluşan hasarın boyutunun önümüzdeki günlerde netleşmesini bekliyor.
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