GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,519 TL
EURO
53,333 TL
STERLİN
61,675 TL
GRAM
6.315 TL
ÇEYREK
10.424 TL
YARIM
20.695 TL
CUMHURİYET
41.220 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın bu ilçesinde sağanak gece boyu yağdı! Mısır ve pancar tarlaları bu hale geldi

Bekir Turan
Muhabir
Konya’nın bu ilçesinde sağanak gece boyu yağdı! Mısır ve pancar tarlaları bu hale geldi
Konya’nın Karapınar ilçesinde gece boyunca etkili olan yağış, birçok bölgede sele dönüştü. İlçenin farklı noktalarında etkisini gösteren yağış nedeniyle özellikle mısır ve şeker pancarı ekili alanların su altında kaldığı bildirildi.

Gece boyunca devam eden yağışın ardından bazı tarım arazilerinde ciddi zarar meydana geldi. Su altında kalan tarlalarda mısır ve şeker pancarı üreticileri zor anlar yaşadı.

İlçedeki çiftçilerden İbrahim Kolay, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

"Yağan şiddetli yağmurdan dolayı tarlalarımız zarar gördü. Mısırlar yan yattı, damlama sulama sistemleri yerlerinden çıktı ve dağıldı. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi.”

Çiftçiler hasarı gidermeye çalışıyor

Yağışın ardından Karapınar'daki üreticiler, tarlalarında dağılmış damlama sulama sistemlerini yeniden kurmak ve zarar gören alanları toparlamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki çiftçiler, oluşan hasarın boyutunun önümüzdeki günlerde netleşmesini bekliyor.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER