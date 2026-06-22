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Konya dahil 76 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon! Bin 926 şüpheli yakalandı

Konya dahil 76 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon! Bin 926 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Konya dahil 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını, 976’sının tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel katıldı.

2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel, 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa, Niğde, Gaziantep, Kırıkkale, İstanbul, Ordu, İzmir, Trabzon, Adana, Düzce, Ankara, Tokat, Antalya, Yozgat, Konya, Isparta, Manisa, Kırklareli, Samsun, Karabük, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Rize, Balıkesir, Yalova, Muğla, Edirne, Kayseri, Erzincan, Hatay, Kırşehir, Denizli, Kilis, Diyarbakır, Nevşehir, Kocaeli, Şırnak, Osmaniye, Sinop, Uşak, Bingöl, Eskişehir, Burdur, Malatya, Hakkâri, Sakarya, Kastamonu, Sivas, Muş, Kahramanmaraş, Zonguldak, Batman, Bilecik, Amasya, Bitlis, Elazığ, Bolu, Aydın, Kars, Van, Artvin, Çorum, Siirt, Aksaray, Erzurum, Kütahya, Ağrı, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Karaman ve Giresun'da düzenlenen operasyonlarda 1.926 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 976'sı tutuklanırken, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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