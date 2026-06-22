Konya’daki din görevlisi kardeşlerin acı günü! Babaları hayatını kaybetti

Konya Karatay Müftülüğü Vaizi Ahmet Balcı ile Erenler Mahallesi Sütçü Camii İmam Hatibi Mehmet Balcı'nın babası hayatını kaybetti. Merhum, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZE NAMAZINI OĞLU KILDIRDI
Merhumun cenazesi, Selim Sultan Şehitler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Selim Sultan Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazını, merhumun oğlu Karatay Müftülüğü Vaizi Ahmet Balcı kıldırdı.
YOĞUN KATILIM OLDU
Cenaze törenine Konya İl Müftü Yardımcısı ve Karatay İlçe Müftü Vekili Adem Cantürk Can, müftülük personeli, din görevlileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende merhum için dualar edilirken, Balcı ailesi taziyeleri kabul etti.
Merhuma Allah'tan rahmet; Ahmet Balcı ve Mehmet Balcı başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”