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KONYA Haberleri

Konya’daki din görevlisi kardeşlerin acı günü! Babaları hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki din görevlisi kardeşlerin acı günü! Babaları hayatını kaybetti

Konya Karatay Müftülüğü Vaizi Ahmet Balcı ile Erenler Mahallesi Sütçü Camii İmam Hatibi Mehmet Balcı'nın babası hayatını kaybetti. Merhum, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE NAMAZINI OĞLU KILDIRDI

Merhumun cenazesi, Selim Sultan Şehitler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Selim Sultan Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazını, merhumun oğlu Karatay Müftülüğü Vaizi Ahmet Balcı kıldırdı.

YOĞUN KATILIM OLDU

Cenaze törenine Konya İl Müftü Yardımcısı ve Karatay İlçe Müftü Vekili Adem Cantürk Can, müftülük personeli, din görevlileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende merhum için dualar edilirken, Balcı ailesi taziyeleri kabul etti.

Merhuma Allah'tan rahmet; Ahmet Balcı ve Mehmet Balcı başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

(Meltem Aslan)

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