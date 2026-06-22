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KONYA Haberleri

Konya Emniyetine personel alınacak

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya Emniyetine personel alınacak

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü bünyesinde geçici iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere toplam 11 personel alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

İlana göre 18-45 yaş aralığındaki kadın ve erkek adaylar arasından;

5 Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı)
5 Servis Elemanı (Garson)
1 Aşçı Yardımcısı olmak üzere toplam 11 kişi istihdam edilecek.

BAŞVURULAR 26 HAZİRAN'A KADAR

Adaylar başvurularını 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında ALO 170 iletişim hattı, İŞKUR e-Şube sistemi veya İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezleri üzerinden şahsen gerçekleştirebilecek.

KURA TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Personel alımına ilişkin kura çekimi, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00-11.00 arasında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:50 adresinde yapılacak.

Yetkililer, başvuru şartlarını taşıyan adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

(Ali Asım Erdem)

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