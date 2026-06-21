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KONYA Haberleri

Konya’da otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

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Konya’da otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı
Ankara - Konya kara yolunda şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ankara - Konya kara yolu 90. kilometresi Kulu Kavşağı'nda sabaha karşı, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 D 5589 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Osman Kaya (61), İjlal Köse (48) ve Sultan Özbudak'ın (56) yaralandığı belirlendi.

Yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu tespit edilen Osman Kaya, Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

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