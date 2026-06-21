Konya’daki şüpheli ölüm dosyasında çarpıcı detaylar!

Konya’da yaşayan evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici (39), 31 Mart 2024’te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeni belirlenemese de 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri M. E.’nin (43) çelişkili ifadeleri nedeniyle soruşturma derinleştirildi.

Konya'da yaşayan 39 yaşındaki İbrahim Ekici'nin evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada ortaya çıkan detaylar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İlk incelemelerde ölüm nedeni net olarak belirlenemezken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

ŞÜPHELİ HAREKETLER SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

31 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybetmiş halde bulunan İbrahim Ekici'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, eşi M.E.'nin davranışları ve ifadelerindeki çelişkiler üzerine dosya yeniden değerlendirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada olayın tüm yönleriyle incelenmesine karar verildi.

AİLENİN MUSKACIYA GİTTİĞİ İDDİASI

Yapılan araştırmalarda Ekici çiftinin, engelli çocuklarının tedavisi amacıyla muskacılık ve büyücülük yaptığı öne sürülen H. S. ile irtibat kurduğu belirlendi. İddialara göre H.S., aileyi çeşitli söylemlerle etkileyerek kendisine inandırdı ve çift üzerinde manevi baskı oluşturdu.

SES KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen ses kayıtları dosyanın seyrini değiştirdi. Kayıtlarda, M. E.'nin eşinin hayatını kaybettiği gece boyunca H. S. ile görüştüğü ve dikkat çeken ifadeler kullandığı öne sürüldü. "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm. Çocuk hale ölmedi" dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine savcılık tarafından soruşturma daha da genişletildi.

SANIKLAR HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma sonunda gözaltına alınan şüphelilerden H.S. tutuklanırken, M. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra hazırlanan iddianamede her iki sanık hakkında da "tasarlayarak öldürme” ve "eşi tasarlayarak öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık H. S.'ın tahliyesine karar verilirken, yargılamanın devam ettiği öğrenildi.

SABAH/ TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi