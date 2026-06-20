Konya’da yaz tatilini sporla geçirmek isteyen gençler dikkat! Kayıtlar başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş aralığındaki binlerce çocuğun sporla iç içe olmasını sağlayan Yaz Spor Okulları’nda kayıt heyecanı başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl binlerce çocuğu sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ilçelerdeki tüm öğrencileri Yaz Spor Okulları’na katılmaya davet etti. Kayıtlar 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında sporkonya.com.tr adresi üzerinden yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 28 ilçede öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen "Yaz Spor Okulları”nda kayıtlar başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerdeki 6-16 yaş aralığındaki öğrencilerin yaz tatilini verimli, sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerinin önemine dikkat çekerek, her yıl binlerce çocuğu sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın her alanda en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz Spor Okullarımız da bu çalışmalarımızın en önemli parçalarından biri. Çocuklarımızın yaz tatillerini ekran başında geçirmek yerine spor yaparak, yeni arkadaşlıklar kurarak ve yeteneklerini keşfederek değerlendirmeleri öncelikli hedeflerimizden. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi merkez dışındaki 28 ilçemizde gerçekleştireceğimiz Yaz Spor Okullarına kayıt yaptırmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Yaz Spor Okulları, farklı branşlarda uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Sporun birleştirici gücüyle gençleri buluşturacak program sayesinde öğrenciler hem yeni beceriler kazanacak hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinecek.

KAYITLAR 22 HAZİRAN-3 TEMMUZ ARASINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları için kayıtlar 22 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00'te başlayacak ve 3 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Eğitim faaliyetleri ise 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon için başvurular sporkonya.com.tr adresi üzerinden yapılacak.

Organizasyonla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 444 55 42 (3824-25) numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu