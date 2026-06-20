Konya’da restoranda yangın paniği!

Konya'nın Çumra ilçesinde bir restoranda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın, Bardakçı Mahallesi Konya Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi