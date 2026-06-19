Konya’da define arayışı ölümle bitmişti! 2 arkadaş toprağa verildi

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde kaçak olarak kazıldığı belirtilen kuyuda yaşamını yitiren iki kişi bugün toprağa verildi.
Define arayışı ölümle bitti
Hilmi Konukcu (36) ve Ali Çelikbaş (50), define aramak amacıyla girdikleri kuyuda biriken karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulan olayda hayatını kaybetmişti.
Cenazeleri toprağa verildi
Aslen Niğde'nin Ulukışla ilçesi Şeyhömerli köyünden olan Hilmi Konukcu'nun cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Şeyhömerli köyü mezarlığında defnedildi.
Afyonkarahisar Küllüce doğumlu olan Ali Çelikbaş ise Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.
OLAY
Olay, Meram ilçesi Kızılören Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak kazıldığı belirlenen kuyuda iki kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kuyuda bulunan iki kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.