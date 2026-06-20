Derbent’te nohut tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolü

​Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Derbent ilçesinde nohut üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrollerinin sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Programı kapsamında ilçede ekimi yapılan nohut tarlalarında teknik personeller tarafından arazi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Üreticilerin verim kaybı yaşamaması hedefleniyor

Derbent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen kontrollerde, nohut ekili alanlarda hastalık ve zararlı durumları inceleniyor. Yapılan çalışmalarla olası risklerin erken tespit edilmesi ve üreticilerin verim kaybı yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin verim kaybı yaşamaması amacıyla arazi kontrollerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

(Bekir Turan)