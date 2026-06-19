Konya’da sağanak sonrası dağdan sel indi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından Konya'da etkili olan yağışlar bazı bölgelerde etkisini gösterdi.
Dün ve bugün aralıklarla devam eden yağışlar, özellikle yüksek kesimlerde su debisinin artmasına neden oldu.
Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi yakınlarında dağlık alandan gelen yağmur suları yola ulaştıktan sonra dere yatağına aktı. Yağış nedeniyle deredeki su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.
Dağdan gelen suyun dereye taşınmasıyla birlikte akışın hızlandığı görülürken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.