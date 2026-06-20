Konya’da kiraz hasadı başladı! Verim yüksek fiyatlar düşük

Konya’nın önemli meyve üretim merkezlerinden Hadim ve çevresinde kiraz hasadı başladı. Bu yıl mevsim şartlarının elverişli gitmesi, ilkbaharda ani don ve soğuk hava olaylarının yaşanmaması nedeniyle kiraz ağaçları adeta meyveye durdu.

Geçtiğimiz yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle hem üretici hem de tüketici sıkıntı yaşarken, bu sezon verimin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak yüksek rekolte bu kez de fiyat sorununu beraberinde getirdi.

Hasat bir ay sürecek

Hadim ilçesine bağlı düşük rakımlı bölgelerde yaklaşık bir haftadır hasat edilen kirazlar pazara sunulurken, yüksek rakımlı kesimlerde ise önümüzdeki haftadan itibaren hasadın yoğunlaşması bekleniyor. Bölgenin rakım farklılıkları nedeniyle kiraz hasadının yaklaşık bir ay boyunca devam edeceği belirtiliyor.

Üreticiler, ürünün bol olmasına rağmen alım fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını ifade ediyor. Kalitesine göre kirazın üreticiden kilogramı 40 ila 80 lira arasında satın alınırken, en kaliteli ürünlerin dahi 80 liranın üzerine çıkamadığı belirtiliyor. Üreticiler, bu rakamların mevcut maliyetleri karşılamaktan uzak olduğunu dile getiriyor.

İşçilik maliyetleri yüksek

Kiraz üretiminde en büyük gider kalemlerinden birinin hasat işçiliği olduğuna dikkat çeken üreticiler, bir işçinin günlük maliyetinin yemek ve ulaşım giderleriyle birlikte yaklaşık 2 bin lirayı bulduğunu ifade ediyor. Günlük 30 ila 40 kilogram arasında kiraz toplayabilen bir işçinin maliyeti hesaplandığında, mevcut alım fiyatlarının üreticiye yeterli kazanç bırakmadığı vurgulanıyor.

Fiyatların önümüzdeki günlerde diğer üretim bölgelerinde hasadın başlamasıyla daha da gerilemesinden endişe eden üreticiler, devletin üreticiyi koruyacak destekleyici adımlar atmasını istiyor. Üreticiler, maliyetlerin altında kalan fiyatlarla kiraz toplamanın ekonomik açıdan anlamını yitireceğini belirterek, gerekli önlemlerin alınmaması halinde sektörün ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

(Ali Asım Erdem)