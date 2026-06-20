Dakikalarla yarıştılar! Konya Emniyeti sınava geç kalan adaylar için seferber oldu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu kapsamında sınav merkezlerine ulaşmakta güçlük yaşayan öğrencilerin yardımına koştu.
Sınav günü kent genelinde görev yapan polis ekipleri, çeşitli nedenlerle sınav merkezlerine zamanında ulaşamayan ve sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri güvenli şekilde sınav salonlarına ulaştırdı.
Polis ekipleri seferber oldu
Görev bölgelerinde gerekli hassasiyeti gösteren ekipler, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için hızlı şekilde harekete geçti. Polis araçlarıyla sınav merkezlerine ulaştırılan öğrenciler, sınava zamanında girme imkânı buldu.
Emniyetten başarı mesajı
Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gençlerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için görev yapan personele teşekkür edilirken, YKS'ye katılan tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi.
Açıklamada, öğrencilerin sınav sürecini sorunsuz geçirebilmeleri için ekiplerin görevlerinin başında olduğu vurgulandı.
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