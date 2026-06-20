Konya’da “Batı Düşerken Asrın İdrakine İslam Ne Söyler?’’ konferansı

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen “1 Konu 1 Konuk” programında Prof. Dr. Kudret Bülbül ağırlandı. “Batı Düşerken Asrın İdrakine İslam Ne Söyler?” başlıklı konferansta günümüz dünyasının sosyal, kültürel ve medeniyet eksenli dönüşümleri ele alındı.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun düzenlediği "1 Konu 1 Konuk” programının konuğu Prof. Dr. Kudret Bülbül oldu. Programda "Batı Düşerken Asrın İdrakine İslam Ne Söyler?” konusu masaya yatırıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan kürsüye çıkarak katılımcılara hitap etti.
Daha sonra programın konuğu Prof. Dr. Kudret Bülbül konferansını gerçekleştirdi.
Bülbül, konuşmasında Batı medeniyetinin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirirken, İslam düşüncesinin günümüz dünyasına sunabileceği perspektifleri ele aldı.
Programın sonunda Konya Sivil Toplum Kuruluşları adına ANMEG vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer tarafından Prof. Dr. Kudret Bülbül'e günün anısına hediye takdim edildi.
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