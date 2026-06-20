Konya’da ot yangınında duygulandıran kurtarma! “Onların da yaşamaya hakkı var’’

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide çıkan ot yangınına müdahale eden Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ereğli Amirliği ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark ederek kurtardı.
Yangın, mahalledeki boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede yayılan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.
Alevlerin arasında can mücadelesi
Söndürme çalışmaları sırasında fark edilen kablumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. Ekiplerin, kablumbağaya su tutarak serinletmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
Kurtarılan kaplumbağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların da takdirini topladı.
"Onların da yaşamaya hakkı var”
İtfaiye ekipleri, ot yakmanın birçok canlının yaşamını etkilediğini belirterek, "Onların da yaşamaya hakkı var” ifadelerini kullandı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülürken, kurtarılan kablumbağa günün en anlamlı görüntülerinden biri oldu.
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