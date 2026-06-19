Tam 35 kilogram toplamışlar! 10 kişiye 7 milyon ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), gelen bir ihbar üzerine yürütülen denetimlerde Çankırı'da doğadan izinsiz olarak toplanan 35 kilogram salep orkidesi yumrusuna el konulduğunu açıkladı. Operasyonda yasa dışı toplama yaptığı belirlenen 10 kişiye milyonlarca liralık ceza kesildi.
İHBAR ÜZERİNE DENETİM BAŞLATILDI
DKMP ekipleri, gelen ihbarın ardından kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde harekete geçti. Gerçekleştirilen denetimlerde, nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerine ait 35 kilogram yumrunun doğadan izinsiz toplandığı tespit edildi.
35 KİLOGRAM YUMRUYA EL KONULDU
Denetimler sırasında ele geçirilen salep orkidesi yumrularına, yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılmaları amacıyla el konuldu. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından bu türlerin doğal ortamlarından izinsiz alınmasının ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.
10 KİŞİYE YAKLAŞIK 7 MİLYON LİRA CEZA
Yapılan incelemeler sonucunda salep orkidelerini yasa dışı şekilde topladığı belirlenen 10 kişiye ilgili mevzuat kapsamında toplam 6 milyon 992 bin 245 TL idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, nesli tehlike altındaki türlere yönelik yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
(Meltem Aslan)