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Adalar Belediyesi’ne “rüşvet ve yolsuzluk’’ operasyonu

Adalar Belediyesi’ne “rüşvet ve yolsuzluk’’ operasyonu
Adalar Belediyesi’ne “rüşvet“, “yolsuzluk“ ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma“ iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve personelin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgede usulsüz işlemlere imza attıkları yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

"Basit onarım" adı altında kaçak yapılaşmaya rüşvetle izin

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, şüphelilerin tarihi eser statüsündeki yapılara yapılan esaslı müdahalelere, rüşvet karşılığında "basit onarım" adı altında izin verdikleri belirlendi. Ayrıca ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığı çalışma izni verildiği veya bu işletmelerin faaliyetlerine göz yumulduğu tespit edildi.

"Göstermelik ceza" ile rüşvet sistemi kurulmuş

Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, suç ağının işleyişine dair şu çarpıcı bulgulara ulaşıldı:

Kaçak inşaatlara ve ruhsatsız işletmelere önce "göstermelik" olarak yüksek miktarda cezalar kesildiği,
Bu yolla sistem içerisine çekilen yapı sahipleriyle, cezanın hafifletilmesi veya usulsüzce indirilmesi noktasında rüşvet pazarlığı yapıldığı, ruhsat almak isteyenlerin belediye yetkililerince irtibatlı oldukları mimarlara yönlendirildiği, rüşvet görüşmelerinin bu mimarlar üzerinden yürütüldüğü ve ödemelerin elden teslim edildiği anlaşıldı.

4 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; MASAK verileri, HTS ve baz kayıtları ile tanık beyanları delil olarak dosyaya eklendi.

Tespit edilen 40 ayrı suç eylemine karıştığı belirlenen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde düğmeye basıldı.

90 adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulurken, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli işlem yürütülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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