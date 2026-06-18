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Cemil Tugay CHP’den istifa etti

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Cemil Tugay CHP’den istifa etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son dönemde CHP'de alınan ihraç kararlarını eleştiren Tugay, "Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadarki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı. 

"'Mutlak Butlan CHP'si' bu mücadelenin çatısı değildir." diyerek partisinden istifa ettiğini açıklayan Tugay, belediye başkanlığı görevini bundan sonraki süreçte bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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