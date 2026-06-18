DMD hastası İsa Berat’ın bağış kumbaraları çalındı
- Güncelleme Tarihi:
Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden İsa Berat Emre’nin (6) tedavisi için başlatılan kampanyada kullanılan, içlerinde yardım paraları bulunan kumbaralar çalındı.
Biga ilçesinde yaşayan İsa Berat Emre, 2 yaşında DMD hastalığına yakalandı. Minik İsa, için 20 ay önce Çanakkale genelinde valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılarak ilçelerdeki birçok işletmeye bağış kutusu konuldu. Baba İrfan Emre, 15 Haziran günü kendisini görevli gibi tanıtan bir kişi tarafından bağış kutularının toplandığını fark etti. Bağış kutularını çalan şüpheli kaçarken, o anlar bir işletmenin kameralarına saniye saniye yansıdı. Aile olayın ardından şikayetçi oldu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Kumbaraları çalan kişiden şikayetçi olduklarını belirten baba İrfan Emre, "20 ay önce başlattığımız kampanyamızda, Çanakkale ve diğer ilçelerimizde dağıttığımız kumbaralarda, Biga ilçemizde eksik olan kumbaralarımızı fark ettik. Kumbaraların yetkisiz kişiler tarafından toplanıldığını gördük. Gerekli bilgileri emniyet teşkilatımızla paylaştık. SMA ve DMD kampanyalarına uyarımız, lütfen dikkat etsinler. Gerekli videolar elimizde ve bunları emniyet teşkilatımızla paylaştık. Bir an önce emniyet teşkilatımızdan şüphelinin yakalanmasını ve diğer kampanyalara da zarar vermemesini temenni ediyoruz" dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”