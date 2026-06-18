Konya Şeker’den dev ödeme! Bu tarihte hesaplara yatacak
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Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde üretici ortaklarına 233 milyon 862 bin TL’lik dev motorin avansı ödemesini 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirecek
Konya Şeker, üretici ortaklarına yönelik desteklerini 2026-2027 kampanya döneminde de sürdürmeye devam ediyor.
Üreticilere toplam 233 milyon 862 bin TL tutarında motorin avansı ödemesi yapılacak. Söz konusu ödeme, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla üretici ortakların hesaplarına aktarılacak.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu şu açıklamada bulundu;
"2026-2027 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına toplam 233 milyon 862 bin TL tutarında motorin avansı ödemesini 19 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 itibarıyla gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizin üretime daha güçlü devam edebilmesi için her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Tarımın stratejik öneminin daha da arttığı bu dönemde, çiftçimizin yükünü hafifletecek her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Avans ödemelerimizin tüm üretici ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli, kazançlı ve başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum."
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