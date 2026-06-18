Konyalı Bakan Bolat bugün memleketine geliyor! Programı belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün (18 Haziran 2026 Perşembe günü) Ereğli'de yoğun bir program gerçekleştirecek. Açılış törenlerinden resmi ziyaretlere, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak görüşmelere kadar birçok etkinliğin yer aldığı programın detayları belli oldu.

İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILACAK

Bakan Bolat'ın Ereğli temasları saat 11.00'de İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışıyla başlayacak. Kültürel ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlaması hedeflenen kütüphane, düzenlenecek törenle vatandaşların kullanımına sunulacak.

KAYMAKAMLIK VE SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açılış programının ardından saat 12.30'da Ereğli Kaymakamlığı'nı ziyaret edecek olan Bakan Bolat, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Program kapsamında saat 13.00'te AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek olan Bolat, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelecek. Saat 14.00'te ise MHP Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

İŞ DÜNYASIYLA BİR ARAYA GELECEK

Ticaret Bakanı Bolat, saat 14.30'da Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Görüşmede bölgedeki ticaret, sanayi ve yatırım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.

STK TEMSİLCİLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILACAK

Günün son programı ise saat 15.00'te Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı olacak. Toplantıda ilçenin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine yönelik görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

BAKAN BOLAT'IN EREĞLİ PROGRAMI

11.00 – Ereğli İlçe Halk Kütüphanesi Açılışı

12.30 – Ereğli Kaymakamlığı Ziyareti

13.00 – AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı Ziyareti

14.00 – MHP Ereğli İlçe Başkanlığı Ziyareti

14.30 – Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ziyareti

15.00 – Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İstişare Toplantısı

Bakan Bolat'ın ziyaretlerinde hem kamu kurumları hem de iş dünyası temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirmesi beklenirken, programın Ereğli'nin ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik değerlendirmelere de zemin hazırlayacağı ifade ediliyor.

(Meltem Aslan)